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Емельяненко и Монсон сделали совместное фото после боя на голых кулаках

Боец ММА Емельяненко сделал фото с американцем Монсоном после поединка на голых кулаках

Фото: @alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко сделал совместное фото с американцем Джеффом Монсоном после поединка под эгидой Hardcore Fighting. Пост доступен в Instagram тяжеловеса.

51-летний Монсон и 40-летний Емельяненко возглавили турнир организации 23 февраля. Они провели бой на голых кулаках. Несмотря на разницу в габаритах и весе Емельяненко не сумел нокаутировать оппонента. Тем не менее поединок закончился победой россиянина.

На фото Емельяненко обнимается с Монсоном. У американца видны на лице гематомы и рассечения.

Емельяненко принял участие в ивенте Hardcore Fighting после неудачи в смешанных единоборствах. В ноябре 2021-го он проиграл бразильцу Марсио Сантосу на турнире Absolute Championship Akhmat. Россиянин выразил готовность заменить выбывшего из ивента Вячеслава Василевского.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA.

Николай Костюков
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