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08:28, 11 мая 2023Экономика

В России в разы взлетел спрос на строителей и инженеров

«Ъ»: в России в разы вырос спрос на строителей и инженеров из-за запуска дорожных проектов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В России в разы взлетел спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности на фоне активного освоения бюджетных средств на строительство дорог, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Работы».

В апреле 2023 года российские компании разместили в 2,8 раза больше вакансий для строителей, чем в 2022-м. Дорожных рабочих и инженеров стали искать в 2,2 раза чаще, водителей бульдозеров — в 2,4 раза. Спрос на водителей тракторов вырос почти вдвое — на 86 процентов.

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов отмечает, что такая динамика связана с запуском крупных дорожных проектов. Как напомнил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков, на них государство в 2023-2027 годах планирует направить 13,2 триллиона рублей.

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Наибольший скачок спроса отметили в Казани и Уфе — вакансий стало больше в четыре раза на фоне планов модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в частности, трассы «Казань — Екатеринбург» и автомагистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». По словам главы Sherpa Group Александры Галактионовой, за первые три месяца года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже успели освоить 57,3 миллиарда рублей — на треть больше, чем в прошлом году.

Однако эксперты отмечают, что рост числа вакансий объясняется не только созданием рабочих мест, но дефицитом кадров. Квалифицированных работников в стройиндустрии не хватает уже несколько лет, однако раньше отток из отрасли происходил из-за низких зарплат, а с 2022 года дополнительным фактором стала частичная мобилизация. По словам аналитиков, теперь набрать достаточно персонала компаниям не позволяет даже увеличение зарплатных предложений.

В мае треть опрошенных россиян, занятых интеллектуальным трудом, заявили о готовности перейти в рабочие профессии в случае непредвиденных ситуаций, таких как увольнение, сокращение или экономический кризис. 15 процентов респондентов согласны уйти из офиса на завод безоговорочно, еще 23 процента — при условии гарантии трудоустройства. При этом более половины опрошенных допускают, что рабочая специальность сделает их более защищенными от экономических кризисов, чем других специалистов.

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Софья Ермакова
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