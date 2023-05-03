Треть офисных работников в России заявили о готовности уйти на завод

«Зарплата.ру»: 34 процента офисных работников в России готовы уйти на завод

Треть (34 процента) россиян, занятых интеллектуальным трудом, заявили о готовности перейти в рабочие профессии в случае непредвиденных ситуаций, таких как увольнение, сокращение или экономический кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

15 процентов респондентов согласны уйти из офиса на завод безоговорочно, еще 23 процента — при условии гарантии трудоустройства. Категорически не готовы к карьере рабочего 15 процентов опрошенных, остальные затруднились ответить.

Большинство работников (42 процента) заявили, что точно согласятся сменить свою профессию на рабочую, если им предложат зарплату в 150-200 тысяч рублей в месяц. 39 процентов готовы пойти и на менее привлекательных условиях — 100-150 тысяч рублей. При этом 200-300 тысяч рублей могут мотивировать к уходу на завод 11 процентов респондентов, а 8 процентов согласятся на физический труд лишь за зарплату от 300 тысяч рублей.

Среди мотивов, способных побудить их к получению рабочей специальности, офисные работники чаще всего называли возможность нарастить заработок (48 процентов), занять более стабильное положение на случай экономического кризиса (23 процента), возможность зарабатывать на хобби (20 процентов), избавиться от надоевшей работы (12 процентов). Еще 12 процентов заявили, что их может воодушевить желание помочь стране своим трудом.

Участников исследования также спросили, считают ли они рабочих более защищенными от экономических кризисов, чем других специалистов. Большинство (59 процентов) ответили «возможно», 11 процентов — «да» и 30 процентов — «нет».

Ранее управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал, что в апреле на платформе резко выросло количество вакансий для несовершеннолетних кандидатов от 14 лет — на 63 процента год к году. По словам Кумпеля, больше всего подобных предложений в продажах, административной работе и сфере обслуживания. В hh.ru рассказали, что за март работодатели направили соискателям в возрасте 14-18 лет на 75 процентов больше приглашений на собеседования, чем в прошлом году.