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02:09, 3 мая 2023Россия

В России вырос спрос на несовершеннолетних работников

«Известия»: в России вырос спрос на работников возраста 14–18 лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В апреле этого года число вакансий для несовершеннолетних кандидатов от 14 лет на платформе «Авито Работа» выросло на 63 процента год к году. Об этом рассказал управляющий директор ресурса Артем Кумпель в беседе с «Известиями».

По словам Кумпеля, больше всего подобных предложений в продажах, административной работе и сфере обслуживания. В hh.ru рассказали, что за март работодатели направили соискателям возраста 14–18 лет на 75 процентов больше приглашений на собеседования, чем в прошлом году.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков отметил, что Часто подростков берут на вакансии курьеров, промоутеров, аниматоров, массовки для телешоу, ассистентов в детских кружках и секциях.

Ранее стало известно, за полгода в России сократилось число вакансий, предлагающих удаленный режим работы.

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Юлия Мискевич
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