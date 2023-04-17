В России стало меньше вакансий с удаленкой

SuperJob: в России снизилось число вакансий с удаленным режимом работы

За полгода в России сократилось число вакансий, предлагающих удаленный режим работы. Об этом со ссылкой на исследование Superjob сообщает РБК.

Аналитики рекрутинговой компании сравнили актуальное количество предложений работы с данными за октябрь-ноябрь 2022-го по всем округам России. Число вакансий с гибридным режимом и необходимостью посещать офис несколько раз в неделю, выросло в 1,3 раза.

Больше всего таких предложений представлено в сфере IT, интернета, связи и телекоммуникаций. Также они распространены в сферах управления персоналом, строительства и недвижимости, промышленности и производстве и среди бухгалтерии, юристов и прочих сотрудников бэк-офиса.

Отсутствие полной удаленки делает невозможной работу из-за границы. Поэтому компании стали реже требовать от соискателей наличие налогового резидентства России, отметили авторы исследования.

Ранее Superjob провели опрос среди 1600 россиян, готовы ли они на меньшую зарплату ради удаленной работы. Согласились на снижение зарплаты ради перехода на дистанционную работу 40 процентов из них.

В феврале в Госдуме предложили обсудить запрет удаленной работы для некоторых сотрудников IT-компаний. В перечне должностей, которые могут попасть под ограничения, оказались специалисты, обслуживающие государственные информационные системы, системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ), оборот персональных данных в компаниях.