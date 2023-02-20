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20:10, 20 февраля 2023Экономика

Госдума предложила запретить удаленку для некоторых IT-специалистов

Госдума предложила запретить удаленку для обслуживающих ГИС и КИИ IT-специалистов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госдума предлагает вернуться к вопросу о запрете удаленной работы для некоторых сотрудников IT-компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

В перечне должностей, которые могут попасть под запрет, оказались специалисты, обслуживающие государственные информационные системы (ГИС), системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ), оборот персональных данных в компаниях.

В рекомендациях для Минцифры предлагается совместно с Госдумой проработать вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, выехавших за пределы России после начала специальной военной операции на Украине. Уточняется, что речь идет о работе, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, а также информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры.

В конце декабря 2022 года замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что законопроект, предусматривающий запрет для сотрудников некоторых отраслей работать удаленно из-за рубежа может быть подготовлен уже в начале 2023 года.

Минцифры выступало против такой инициативы. В ведомстве подчеркнули, что решения по формату работы специалистов должны принимать сами IT-компании.

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Варвара Кошечкина
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