Беспилотные автомобили собрали гигантское количество данных

Wired: производители беспилотников начали удалять собранные автомобилями данные

Производители беспилотных автомобилей рассказали о гигантском количестве собранных машинами данных. Об этом сообщает издание Wired.

По словам участников индустрии, машины с автономным управлением генерируют слишком большое количество данных, хранение которых обходится очень дорого. По этой причине IT-компании начали удалять сохраненные сведения и более тщательно относиться к их сбору. Журналисты отметили, что как минимум Waymo, Aurora, Cruise, Motional и TuSimple изменили правила сбора данных с сенсоров и камер автомобилей.

В материале говорится, что беспилотники записывают очень много часов видео, на основе которого затем обучается система автопилота, однако лишь небольшая часть данных оказывается действительно полезной. «В какой-то момент мы поняли, что нужно собирать больше нужных данных, а не всех подряд», — отметил представитель Waymo Эндрю Чатем. В 2016 году аналитики Intel подсчитали, что один автономный автомобиль генерирует около 4000 гигабайт информации в день.

В Cruise отметили, что лишь один процент из объема собранных автомобилями сведений оказывается полезным. В компании Aurora, которая тестирует беспилотные грузовики в Техасе, автоматически удаляют почти все данные через три месяца хранения.

В начале года специалисты Массачусетского технологического института (MIT) назвали беспилотные автомобили источником повышенных выбросов углерода. По словам специалистов, это связано с тем, что вычислительная техника автомобилей потребляет повышенное количество энергии.