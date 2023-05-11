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07:30, 11 мая 2023Путешествия

Россиянка посетила Египет и пожаловалась на дискриминацию соотечественников

Читательница «Тонкостей туризма» описала отдых в Египте словами «больше не вернусь»

Фото: Fynn schmidt / Unsplash

Россиянка, посетившая Египет, пожаловалась на дискриминацию соотечественников и описала отдых словами «больше не вернусь». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По ее словам, местом проведения отпуска она выбрала пятизвездочную гостиницу Jaz Mirabel Beach в Шарм-эш-Шейхе, ставшую самым большим разочарованием в поездке. Тур на двоих с перелетом на девять ночей обошелся ей в 153 тысячи рублей.

«Мы выбрали отель с очень высоким рейтингом, множеством положительных отзывов, но все это оказалось ложью. Отзывы, скорее всего, были заказные, несколько десятков отрицательных мнений просто завалены массой хвалебных рассказов, как в этом отеле все прекрасно», — высказалась читательница портала.

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Единственным плюсом гостиницы, по словам путешественницы, стала большая и ухоженная территория отеля с множеством бассейнов, цветов и пальм. Среди недостатков девушка выделила мелкое море, постоянно закрытый понтон, старые номера и плохое отношение к российским отдыхающим.

«Группа туристов из Великобритании вечером орала песни у бассейна, это продолжалось несколько часов, и когда мы не выдержали и решили заглушить их ор своей музыкой из колонки, нам сделали замечание и пригрозили штрафом, — пожаловалась она. — Так же и в ресторане, и в баре: снеки внезапно заканчиваются, когда приходим именно мы, но волшебным образом запасы возобновляются, когда подходят туристы из других стран. По такому же принципу официанты подходят к столикам и приносят напитки».

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха летом без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список государств для пляжного отдыха входят АбхазияАлбанияАргентинаБразилия, Внесуэла, ВьетнамГрузияДоминикана, Египет, ИзраильКубаМальдивыОАЭ, Сейшелы, ТаиландТурцияФилиппиныЧерногория и другие страны.

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Валентина Процкова
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