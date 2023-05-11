Парень случайно прочитал дневник возлюбленной и узнал неожиданную правду о ней

Reddit: парень случайно прочитал дневник подруги и узнал, что она постоянно его ревнует

Пользователь Reddit с ником No_Oil_8878 поделился историей о том, как случайно прочитал дневник возлюбленной и сделал неприятное открытие о ней. По словам парня, из личных записей девушки он узнал, что та постоянно его ревнует.

Автор поста рассказал, что у него с девушкой отношения на расстоянии. Как уточнил парень, он встречается с возлюбленной уже около года и видится с ней несколько раз в месяц. «До сих пор у нас все было хорошо, у нас не было ни одного спора на повышенных тонах, все конфликты мы решали с помощью разговоров и компромиссов. (...) Она знакома с большинством моих друзей, в том числе и с подругами. А я знаком с ее друзьями», — написал он.

Недавно рассказчик был в гостях у возлюбленной и попросил ее показать записи, связанные с работой. «У нас более или менее общая профессиональная сфера», — объяснил он. Девушка ответила, что записи находятся в черной книжке, которая хранится в спальне. Когда парень нашел книжку и начал читать ее, он понял, что перед ним не рабочие записи, а личный дневник подруги. Из него парень узнал неожиданную правду о возлюбленной: оказалось, что она постоянно ревнует его.

«Каждый раз, когда я встречался с друзьями, она думала, что я изменяю ей. (...) Когда мои друзья были у меня в гостях и мы слушали их плейлисты через мой аккаунт, она следила за этим со своего устройства и думала, что я изменяю ей, так как у меня проигрывалась не та музыка, которую я обычно слушаю. (...) Я не изменял ей и теперь я думаю, что у нее серьезное психическое расстройство», — добавил он.

В комментариях многие пользователи посоветовали рассказчику сообщить возлюбленной о том, что он прочитал ее дневник, и спросить, действительно ли она постоянно испытывает ревность. «Может быть, у нее проблемы с доверием и дневник помогал ей справиться с ними», — предположил один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что узнал неожиданный факт о прошлом своей девушки, которая работала учительницей в школе, и поделился им с друзьями. По словам парня, в итоге он случайно разрушил карьеру возлюбленной.