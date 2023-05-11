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15:03, 11 мая 2023Силовые структуры

Российский подросток решил отомстить приемному отцу и убил его родную дочь

В Новосибирске подросток решил отомстить приемному отцу и убил его родную дочь топором

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стали известны подробности жестокого убийства 17-летней девушки в Искитимском районе под Новосибирском — с ней расправился приемный сын ее родителей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Юношу усыновили около года назад. Родители воспитывали более 10 детей, большинство из которых были приемными. Когда кто-то из детей достигал совершеннолетия, мать и отец брали опеку над новыми сиротами. Накануне трагедии подросток поссорился с отцом из-за денег и обвинил его в том, что тот живет за его счет. После этого отец отобрал у него 100 рублей.

Молодой человек решил отомстить, взял топор-колун и рано утром пришел в баню, в которой спала его сверстница — родная дочь отца, приехавшая из Новосибирска на праздники. Парень несколько раз ударил ее по голове топором, после чего, испугавшись, попытался привести девушку в чувство, однако жертва уже скончалась. Затем россиянин поставил топор на место, сменил одежду и пошел погулять. Вернувшись, он застал дома полицейских.

«Он сказал, что хотел проучить, сделать больно отцу, поэтому решился на такой шаг», — поделилась с изданием знакомая семьи.

В результате юношу задержали. Сотрудники СКР осмотрели место преступления и нашли орудие убийства, после чего допросили свидетелей и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

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Елизавета Новикова
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