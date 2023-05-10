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12:58, 10 мая 2023Силовые структуры

Российского подростка задержали за убийство 17-летней сверстницы топором

В Новосибирской области 17-летнего подростка задержали за убийство сверстницы топором

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирской области благодаря совместным усилиям следователей и сотрудников полиции был задержан 17-летний подросток, обвиняемый в убийстве сверстницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Решается вопрос о его аресте.

По данным ведомства, утром во вторник, 9 мая, в Искитимском районе юноша взял в руки колун (клинообразный топор с тупым лезвием для колки дров — прим. «Ленты.ру») и несколько раз ударил им знакомую по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники СКР осмотрели место преступления и нашли оружие убийства, после чего допросили свидетелей и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

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Елизавета Новикова
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