Российского подростка задержали за убийство 17-летней сверстницы топором

В Новосибирской области 17-летнего подростка задержали за убийство сверстницы топором

В Новосибирской области благодаря совместным усилиям следователей и сотрудников полиции был задержан 17-летний подросток, обвиняемый в убийстве сверстницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Решается вопрос о его аресте.

По данным ведомства, утром во вторник, 9 мая, в Искитимском районе юноша взял в руки колун (клинообразный топор с тупым лезвием для колки дров — прим. «Ленты.ру») и несколько раз ударил им знакомую по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники СКР осмотрели место преступления и нашли оружие убийства, после чего допросили свидетелей и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.