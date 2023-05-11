Банк Англии поднял ключевую ставку до максимума с 2008 года

Банк Англии повысил ключевую ставку до максимальных с октября 2008 года 4,5 процента

По итогам заседания комитета по денежной политике Банка Англии в четверг, 11 мая, было принято решение поднять ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5 процента годовых. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

По прогнозам Центробанка, в первой половине года ВВП Великобритании останется на прежнем уровне, а уровень безработицы останется ниже 4 процентов до конца 2024 года. Инфляция в первом квартале 2023 года вновь оказалась выше 10 процентов, ускорение роста цен было в основном обусловлено удорожанием продовольственных товаров. Регулятор ожидает, что рост цен начнет резко замедляться во второй половине года и к концу 2023-го выйдет на отметку в 4 процента при целевом уровне в 2 процента.

Установленная на заседании ставка стала максимальной с октября 2008 года. Регулятор повысил показатель 12-й раз подряд начиная с декабря 2021 года для сдерживания инфляции. Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков, пишет CNBC.

В мае базовую ставку также подняла Федеральная резервная система (ФРС) США. Показатель повысили до диапазона 5-5,25 процента годовых. Политика регулятора также была направлена на борьбу с высокой инфляцией. Следом за действиями ФРС три ключевые ставки поднял и Европейский центробанк.