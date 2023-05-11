Стали известны подробности избиения бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»

Танцор Максим Кожевников оказался в московской больнице с телесными повреждениями

Бывший член жюри шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1», танцор и хореограф Максим Кожевников оказался в московской больнице с телесными повреждениями. Подробности случившегося стали известны агентству РИА Новости.

«Проводится проверка по поступившей телефонограмме из медучреждения о доставлении мужчины с телесными повреждениями», — сообщил агентству источник. Другие обстоятельство произошедшего устанавливаются.

Об избиении Кожевникова стало известно 11 мая. Сообщалось, что драка с участием Кожевникова произошла 4 мая в Москве. После этого танцор обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. В результате хореограф был госпитализирован.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года проживает в США. Является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. В 2015 году стал членом жюри российской версии шоу «Танцы со звездами», в котором звезды телевидения, кинематографа и театра танцуют в паре с профессионалами.