Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:08, 11 мая 2023Интернет и СМИ

В Москве избили бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»

В Москве избили бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Кадр: DANCESPORT.RU / YouTube

Бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1» Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает SHOT в Telegram.

По данным издания, драка с участием Кожевникова произошла 4 мая. После этого танцор обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. В результате он был госпитализирован.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года проживает в США. Является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. В 2015 году стал членом жюри российской версии шоу «Танцы со звездами», в котором звезды телевидения, кинематографа и театра танцуют в паре с профессионалами.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Руслана Перова после массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге. В отношении задержанного возбудили дело о хулиганстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила о попытке СБУ угрозами завербовать замминистра МЧС ДНР
Популярная российская блогерша Дукалис снялась в прозрачном боди без белья
Жильцы высотки в центре Москвы подрались с квартиросъемщиками из-за экскурсий
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в приграничном российском регионе
Власти Крыма объяснили падение дрона в Джанкое
Нурмагомедов сделал заявление о будущем брата в UFC
В «Одноклассниках» появился уникальный сервис
Автор реформы пожарного надзора в России подал рапорт об увольнении из МЧС
В Москве избили бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»
В Армении сообщили о росте числа раненных из-за обстрела со стороны Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.