В Москве избили бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова

Бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1» Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает SHOT в Telegram.

По данным издания, драка с участием Кожевникова произошла 4 мая. После этого танцор обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. В результате он был госпитализирован.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года проживает в США. Является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. В 2015 году стал членом жюри российской версии шоу «Танцы со звездами», в котором звезды телевидения, кинематографа и театра танцуют в паре с профессионалами.

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