Россиянин избил женщину на глазах у ее ребенка и попал на видео

В Башкирии мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка и попал на видео

Житель башкирского города Туймазы избил горожанку на глазах у толпы школьников, которых она сопровождала во время выпускной фотосессии, и попал на видео. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно лежащую на асфальте женщину, которой пытается помочь группа молодых людей и девушек. «Вы ее ударили. У нее ребенок здесь», — говорит голос за кадром.

Поводом к конфликту якобы послужило то, что фотограф сделал замечание водителю проезжавшего мимо автомобиля. Управлявший машиной мужчина — им оказался директор парка, в котором проходила съемка — и его жена вступили в спор. В этот момент супруга россиянина запнулась и упала. Сопровождавшая детей женщина попыталась помочь ей, но тут же получила удар сзади по голове. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга.

Жители Туймазов создали петицию с требованием уволить директора парка. Сам мужчина заявляет, что ни в чем не виноват. По словам россиянина, он заступился за жену, которую толкнули.

Ранее сообщалось, что житель Калининградской области избил сводного брата поленом из-за того, что тот решил посадить березу под окнами своего дома. Старшему брату не понравилась эта идея, и вскоре спор перерос в драку. На допросе россиянин пояснил, что проявил агрессию под действием алкоголя.