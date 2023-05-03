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11:40, 3 мая 2023Россия

Россиянин избил брата поленом из-за березы под окном

В Калининградской области мужчина избил сводного брата поленом из-за березы под его окном

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В поселке Заливино Калининградской области мужчина избил сводного брата поленом из-за березы под его окном. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По данным издания, 43-летний россиянин решил посадить саженцы вдоль дороги у дома. Соседу, который по совместительству является его старшим братом, это не понравилось. Мужчины стали спорить и ругаться.

Когда словесные аргументы закончились, житель Калининградской области ударил родственника поленом по голове, а затем повалил на землю и избил.

Пострадавшего госпитализировали, а мужчину отвезли в полицию. На допросе он пояснил, что перебрал с алкоголем и напал на брата. По результатам медэкспертизы в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Московской области женщина вместе с сестрой жестоко избила шестилетнюю дочь. Все произошло в квартире в городе Орехово-Зуево.

Позже региональные следователи возбудили уголовное дело об истязании.

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Анна Щербакова
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