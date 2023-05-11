Россиянам рассказали о молодежных казачьих организациях

«Российское казачество» рассказало о формировании казачьего молодежного сообщества

Редакция «Российского казачества» рассказала о молодежных казачьих организациях и подходе к воспитанию новых поколений патриотов. Соответствующий материал появился на сайте портала.

«Особую роль в формировании единого казачьего молодежного сообщества играет внедрение казачьего компонента на всех уровнях: детские сады, казачьи классы или школы, кадетские корпуса, техникумы и вузы, дополнительное образование», — говорится в материале. Там же отмечается, что с каждым годом становится больше мест, где молодежь может получить качественное образование, изучить традиции и культуру казачества.

По данным портала, сейчас в России более 1935 школ со статусом казачьей организации или отдельными казачьими классами. Только в Краснодарском регионе за последние 10 лет более чем в 30 раз выросло количество классов казачьей направленности. А в Сочи даже есть детский сад № 83 с казачьим статусом. Также на территории страны действует Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, также известный как Первый казачий университет. С этого учебного года он откроет три новые казачьи программы.

Как рассказал председатель Союза казачьей молодежи Кубани Владислав Кириченко, сейчас в приоритете стоят подготовка молодых казаков к несению государственной службы, а также подготовка граждан допризывного возраста к военной службе.

В качестве примера хорошей реализации допризывной подготовки в казачьем обществе портал приводит «Всевеликое войско Донское». На территории Волгограда и области оно проводит курсы, занимается военно-патриотическим воспитанием, наставничеством, знакомит с казачьей культурой.

На федеральном уровне интеграцией молодых казаков в государственную патриотическую повестку занимается Росмолодежь. Организация проводит совместные мероприятия с Союзом казачьей молодежи России и Всероссийским казачьим обществом. Она также занимается организацией образовательных семинаров и Всероссийского слета казачьей молодежи.

Ранее Российское казачество рассказало о легендарных пеших казаках-пластунах. Они обладали навыками ближнего боя, умели незаметно предупреждать друг друга об опасности, являлись непревзойденными снайперами и стали призраками в стане врагов.