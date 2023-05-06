Российское казачество рассказало о легендарных пластунах без коней

Российское казачество: легендарные пешие пластуны стали призраками в стане врагов

Российское казачество на своем портале рассказало о легендарных пеших казаках-пластунах. Они обладали навыками ближнего боя, умели незаметно предупреждать друг друга об опасности, являлись непревзойденными снайперами и стали призраками в стане врагов.

В статье отмечается, что единственная пластунская казачья дивизия была сформирована в годы Великой Отечественной войны, в Красной армии эти бойцы отличались и формой, и особыми боевыми задачами.

Как рассказала профессор кафедры социологии и управления Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Людмила Терновая, родиной этих казаков стал курень Пластуновский в Запорожской Сечи, а название, по разным версиям, происходит от слова «ползать» или от слова «пласт», поскольку пластуны скрытно подстерегали неприятеля в трущобах, плавнях и камышах.

Она отметила, что у пластунов существовали особые заповеди, которые отражали принципы товарищества и навыки ведения боя.

«"Стань призраком в стане врагов. Призрак внушает врагу ужас" и "Никогда не ставь себя выше других в боевом деле, тогда удача не изменит тебе, не отвернется Господь"», — процитировала специалист.

Об их навыках ходили легенды, им давали особые поручения и награждали чаще других. Особое поощрение от императора Николая II пластуны получили после сражения при пограничном городе Сарыкамыше в декабре 1914 – январе 1915 года, которое стало одним из наиболее значимых для Российской империи в Первой мировой войне и позволило отбросить турецкие войска и определить ход войны на Азиатском театре боевых действий.

После этого 3-й Кубанский пластунский батальон получил разрешение носить на погонах вензеля цесаревича Алексея, а 6-й – императора Николая.

В настоящее время потомственные казаки на Кубани сохраняют знания об определенных элементах пластунского боя и стремятся возродить их для патриотического воспитания молодежи.

Ранее в Москве прошла презентация предназначенного прежде всего для сотрудников СМИ нового мультимедийного портала «Российское казачество». Это совместный проект Совета при президенте РФ по делам казачества и ИА «Россия сегодня».

