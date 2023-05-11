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13:22, 11 мая 2023Ценности

Российская блогерша навала шесть «колхозных» вещей на лето

Российская блогерша Екатерина Царская призвала избегать юбок карго летом

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российская блогерша Екатерина Царская навала шесть «колхозных», по ее мнению, вещей на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Super.

В первую очередь эксперт призвала избегать юбок карго. Она объяснила, что нулевые — не самый лучший период для моды, и посоветовала не носить одежду, которая «напоминает использованный парашют». Вдобавок Царская рекомендовала избавиться от вещей с низкой посадкой, поскольку они визуально деформируют фигуру, прибавляя лишний объем нижней части живота.

Среди антитрендов специалистка также отметила кружевные брюки и балетки с круглым носом. Во втором случае Царская обратила особое внимание на то, что данный предмет гардероба не предназначен для повседневности, поскольку вредит здоровью.

В заключение собеседница издания выделила обувь на танкетке и панамы. Царская объяснила, что подобные туфли или кроссовки повышают вероятность подвернуть ногу и делают образ более дешевым. Вместо них юзерша предложила присмотреться к обуви с отдельным толстым каблуком и платформой. Что касается панамы, то ее, по словам Царской, уместно носить только на рыбалке.

В апреле блогерша Кэт Уорд с никнеймом @glowupu назвала три устаревших правила сочетания одежды.

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Мария Винар
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