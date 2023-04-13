Блогерша назвала три устаревших правила сочетания одежды

Блогерша Кэт Уорд назвала допустимым сочетание темно-синего и черного цветов

Блогерша Кэт Уорд с никнеймом @glowupu назвала три устаревших правила сочетания одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 273 тысячи подписчиков.

Так, в настоящее время можно комбинировать угги не только со спортивными и домашними нарядами, но и с более формальными, отметила юзерша. В качестве примера она привела образ с льняными брюками-карго и данной обувью.

Кроме того, инфлюэнсерша сочла допустимым считавшееся ранее неуместным сочетание темно-синего и черного цветов. «Я думаю, что это классика», — заявила Уорд, добавив, что можно носить джинсовые предметы гардероба поверх вещей из денима и выглядеть стильно.

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