Стилист Лисовец раскрыл способ носить розовую одежду после 40 лет

Стилист Влад Лисовец: чтобы носить розовую одежду после 40 лет, следует развивать мозг

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец раскрыл способ носить розовую одежду после 40 лет. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Лисовец предстал на размещенных кадрах в брюках данного оттенка, заявив, что приобрел их на распродаже. Он отметил, что штаны составят комплект с толстовкой подобного цвета бельгийского бренда Dries Van Noten. При этом стилист пояснил, что наряды указанной расцветки можно носить в зрелом возрасте. Однако для этого следует развиваться и иметь соответствующий настрой.

«И сразу ответ и моим коллегам, и всем остальным ворчунам, которые твердят, что после 40 розовый не носить! Пожалуйста, видео: мужчина в 51 год в розовом. Просто носить его нужно не с лицом и набором свинки. (...) Надо не только колоть лицо и ресницы на него клеить, а прокачивать мозг, улыбаться и забить ***, в том числе и на сам возраст», — заявил автор ролика.

В марте Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей.