Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 11 мая 2023Россия

В Госдуме поддержали денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Слуцкий заявил, что комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Комитет единогласно поддержал», — сказал депутат журналистам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Звезда «Дома-2» раскрыла причину покупки квартиры в Турции
Отчисленная студентка инсценировала собственное похищение
Москвич отдал аферисту 22 миллиона рублей при обмене валюты по «выгодному» курсу
Найдено лечение для запущенного рака почек
В ЮАР опровергли заявления посла США о поставках оружия России
Задержанный попытался сбежать из полицейского участка через окно и сломал ногу
Глава UFC рассказал о разбившей его сердце истории о погибшей девушке-бойце ММА
Мигранты тайно поселились в многоквартирном доме и вызвали гнев россиян
Стало известно о переброске частей ВСУ в направлении Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.