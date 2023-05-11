Адвокат раскрыл подробности избиения бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»

Адвокат Кожевникова: у напавших были претензии к родившейся в Одессе жене танцора

Известного танцора, члена жюри программы «Танцы со звездами» Максима Кожевникова избили в центре Москвы. У напавшего были претензии не только к Максиму, но и к его жене, родившейся в Одессе. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат Кожевникова.

«Сначала он прицепился к Максиму с вопросами, почему он тут гуляет со своей собакой, где он живет и что это не его город. Позже пошли оскорбления в его адрес, пожелания "убираться в свою Америку", поскольку у Максима двойное гражданство», — рассказал правозащитник.

У нападавшего также возникли претензии к жене танцора, которая родилась в Одессе, а позже переехала в Россию. Женщину обозвали "бандеровкой" и велели убираться на Украину. После оскорблений, по словам адвоката, неизвестный перешел к нападению и избил Кожевникова до потери сознания.

«Максима госпитализировали с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга, переломом левого скулоорбитального комплекса со смещением, переломами трех коронок передних верхних зубов, надорванным ухом и многочисленными гематомами и ссадинами по всему телу», — перечислил адвокат.

Правозащитник добавил, что на данный момент проводится доследственная проверка и сбор материалов для возбуждения уголовного дела. Он также подчеркнул, что Кожевников уже два года помогает беженцам из Одессы и Луганска, перечисляет деньги, покупает вещи, одежду, еду.

Вот так вот, в центре Москвы, при свидетелях и камерах наружного наблюдения неадекватные люди вымещают свою злобу и ненависть к, по их мнению, «неправильным» российским гражданам с двойным гражданством или украинскими корнями адвокат Максима Кожевникова

Об избиении в Москве бывшего члена жюри «Танцев со звездами» стало известно ранее 11 мая. Утверждалось, что у Кожевникова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года проживает в Соединенных Штатах. Является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Был членом жюри девятого сезона шоу «Танцы со звездами», в котором звезды телевидения и кино танцуют в паре с профессионалами.