Группировка «Восток» применила «Ланцет» для уничтожения командно-штабной машины ВСУ

Российские военные из группировки войск «Восток» уничтожили командно-штабной автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет». Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Он уточнил, что группировка применила боеприпас в районе населенного пункта Григоровка. Гордеев добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» был сбит дрон «Лелека».

Ранее российская армия уничтожила британский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer с помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет». До этого российский дрон-камикадзе уничтожил американский ЗРК Avenger, который Пентагон недавно передал Украине для защиты от беспилотных летательных аппаратов.