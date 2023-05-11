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06:07, 11 мая 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили командно-штабную машину ВСУ

Группировка «Восток» применила «Ланцет» для уничтожения командно-штабной машины ВСУ

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Российские военные из группировки войск «Восток» уничтожили командно-штабной автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет». Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Он уточнил, что группировка применила боеприпас в районе населенного пункта Григоровка. Гордеев добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» был сбит дрон «Лелека».

Ранее российская армия уничтожила британский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer с помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет». До этого российский дрон-камикадзе уничтожил американский ЗРК Avenger, который Пентагон недавно передал Украине для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

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Марина Совина
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