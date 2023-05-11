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15:15, 11 мая 2023Россия

Синоптик назвал ложной информацию о самых жарких за 150 лет месяцах в Москве

Синоптик Тишковец назвал ложной информацию о самом жарком за 150 лет лете в Москве

Фото: Светлана Колоскова / РИА Новости

Информация о том, что предстоящее лето в Москве будет самым жарким, ложная. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщали, что грядущие летние месяцы в столице могут стать самыми жаркими за прошедшие 150 лет. По их данным, температура воздуха в городе будет подниматься до 40 градусов.

«Проанализировав ситуацию, можно утверждать, что это ложная, недостоверная, сфальсифицированная информация с целью намеренно ввести в заблуждение. То есть дезинформация. Указанные данные не соответствует ни одному долгосрочному прогнозу погоды», — сказал синоптик.

Тишковец пояснил, что, по предварительному долгосрочному прогнозу, в Центральной России температура летом в среднем будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Дефицит осадков за три летних месяца может составить не более десяти процентов, а основная его часть придется на начало и конец сезона. Он напомнил, что для Москвы нормальная ночная температура воздуха составляет 10-15 градусов, а дневная — от 20 до 25 градусов тепла.

Ранее руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин заявил, что в Москву скоро придет долгожданное тепло — температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла. По его словам, повышения температуры следует ждать на грядущих выходных.

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Никита Абрамов
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