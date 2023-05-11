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12:45, 11 мая 2023Россия

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Ганьшин заявил, что 13 мая в Москве ожидается до 23 градусов тепла

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москву скоро придет долгожданное тепло, температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла. О погоде на выходные рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, сообщают «Известия».

По его словам, в субботу, 13 мая, в столице ожидается до плюс 23 градусов, но при этом будет облачная погода. Скорость ветра составит 4,8 метра в секунду.

«В воскресенье, 14 мая, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет плюс 20 градусов», — добавил Ганьшин.

Неделя в Москве началась с ночных заморозков: в понедельник и вторник в ночные часы столбики термометров будут опускались до отрицательных значений, а днем поднимались до 9-11 градусов. С четверга погода начала возвращаться в климатическое русло.

О том, что к концу недели воздух прогреется до плюс 22 сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Евгения Куликова
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