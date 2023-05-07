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21:42, 7 мая 2023Среда обитания

Москвичам пообещали заморозки и потепление

Синоптик Тишковец заявил, что к концу недели в Москве ожидается потепление до плюс 22

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Неделя в Москве начнётся с ночных заморозков, а к концу недели воздух прогреется до плюс 22. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник и вторник в ночные часы столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений, а днем подниматься до 9-11 градусов. В среду ожидается «перелом», и с четверга погода начнет возвращаться в климатическое русло.

В выходные ночная температура будет колебаться от плюс 7 до плюс 12, днем термометры покажут от плюс 17 до плюс 22. Прогнозируется малая облачность.

Тишковец добавил, что тепло продержится до конца месяца.

Ранее Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для десяти регионов Центрального федерального округа до 9 мая. В Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях ожидаются заморозки до минус шести градусов в ночные и утренние часы.

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Марина Совина
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