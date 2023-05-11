Россиянка пропала на Филиппинах

Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения 23-летней россиянки

На Филиппинах пропала гражданка России 2000 года рождения, посольство РФ в стране выясняет обстоятельства ее исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением», — рассказали в российском диппредставительстве. С заявлением о пропаже обратилась мать пропавшей. По ее словам, 23-летняя девушка прибыла в столицу Филиппин Манилу 6 мая с целью «трудоустройства в одной из местных компаний». Однако с момента прибытия россиянка на связь с родственниками не выходила.

Ранее в Армении нашли 18-летнюю россиянку, считавшуюся пропавшей без вести с 1 апреля 2023 года. Девушка была обнаружена оперативниками Вагаршапатского отдела полиции в одном из домов села Воскеат Армавирской области. Ее доставили в отделение и уведомили о ее обнаружении инициатора розыска.