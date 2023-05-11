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12:56, 11 мая 2023Силовые структуры

В Москве обнаружили тело 26-летнего мужчины около шоссе

В Москве на Дмитровском шоссе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве обнаружили тело 26-летнего мужчины. Об этом в четверг, 11 мая, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, тело нашли утром 11 мая на Дмитровском шоссе. Отмечается, что на нем были следы насильственной смерти. В настоящий момент на место происшествия выехали сотрудники СКР. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Ленинградском районе Краснодарского края следователи нашли тело без вести пропавшей 19-летней девушки.

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Екатерина Власова
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