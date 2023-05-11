Стало известно о покупке медиамагнатом квартиры размером с особняк в США

Медиамагнат Руперт Мердок приобрел апартаменты в Нью-Йорке за 35,2 миллиона долларов

92-летний американский предприниматель и медиамагнат Руперт Мердок приобрел роскошные апартаменты в США. При этом он заплатил на 17 процентов больше, чем изначально попросили за них владельцы. Об этом сообщает Dirt.

Медиамагнат приобрел квартиру размером с особняк в феврале 2023 года, однако о покупке стало известно только сейчас. Продавцами стали наследники покойного американского инвестора Джулиана Робертсона. Они рассчитывали продать апартаменты за 30 миллионов долларов, однако Мердок предложил цену в 35,2 миллиона долларов (около 2,7 миллиарда рублей по актуальному курсу).

Апартаменты расположены в Нью-Йорке, на верхнем этаже комплексе Hampshire House, расположенного на улице Централ Парк Саус. Площадь объекта составляет 603,8 квадратных метров. К нему ведет отдельный вход на лифте.

В апартаментах есть шесть спален и семь ванных комнат, а также гостиная с камином, бар, кухня, столовая, библиотека, тренажерный зал и терраса. Среди особенностей объекта — гостиная с потолком высотой более 5,5 метра, а также панорамными окнами, а также терраса длиной 14 метров с видом на Центральный парк. По снимкам нескольких комнат можно судить о том, что интерьер квартиры выполнен преимущественно в молочном цвете.

В марте стало известно о том, что Мердок выставил на продажу две квартиры в Нью-Йорке и попросил за оба объекта 78 миллионов долларов. Жилье находится в роскошном жилом небоскребе One Madison.