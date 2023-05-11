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12:58, 11 мая 2023Экономика

Российские производители газировки пожаловались на трудности с внедрением акциза

«Ведомости»: производители газировки не успевают вовремя создать системы учета акциза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На совещании в Минсельхозе российские производители газировки пожаловались на трудности с внедрением акциза на сладкие напитки. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает газета «Ведомости».

У компаний, имеющих заводы в разных регионах страны, могут возникнуть проблемы с учетом налога. По закону, акциз должен выплачиваться по месту производства товара после его продажи, а продавцы не соотносят конкретную продукцию с местом происхождения в момент реализации.

По словам представителя PepsiCo, в результате раздельного учета напитков, разлитых в разных филиалах, количество товарных наименований с разными маркировками в зависимости от места производства вырастет с 200 до 700. Это потребует доработки внутренних IT-решений и постройки дополнительных складов, чтобы позиции не смешивались в процессе хранения. Мероприятия для правильного расчета акцизов потребуют вложений от 500 тысяч до одного миллиона долларов, усложнят работу с оптовыми покупателями и займут до двух-трех лет — то есть производители могут не успеть создать системы учета вовремя. Все это в конечном счете приведет к подорожанию продукции, отметила руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

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Также сложности с учетом акцизов могут возникнуть у компаний, под брендом которых выпускают товары другие производители. При смешивании такой продукции на складах есть риск двойной уплаты акциза или его занижения, так как подобные фирмы тоже оплачивают акциз при передаче товара.

Решить проблему участники совещания предложили за счет изменения Налогового кодекса. Они попросили разрешить производителям оплачивать акциз за общий объем продукции, произведенной всей группой.

Акциз на сладкие напитки начнет действовать в России с 1 июля 2023 года. Он касается безалкогольных напитков с добавлением сахара или подсластителей в объеме более пяти граммов на 100 миллилитров. Также в перечень войдут напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2 процента. Дополнительные доходы от нового акциза оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодно, деньги направят на борьбу с сахарным диабетом. Производители ждут, что цены на газировку взлетят более чем на 20 процентов.

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Вячеслав Агапов
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