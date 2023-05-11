Россиянкам назвали приводящее к облысению действие при укладке волос

Парикмахер Евдокимова посоветовала не поправлять прическу утюжком после нанесения лака

Парикмахер Людмила Евдокимова назвала приводящее к облысению действие при укладке волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Так, специалистка рассказала, что многим девушкам иногда приходится поправлять прическу после нанесения лака или мусса. В связи с этим некоторые прибегают к фену, расческе или утюжку. Однако в последнем случае данный инструмент может привести к потере части волос.

Чтобы этого избежать, эксперт посоветовала россиянкам в первую очередь вычесать часть средства из локонов. «Затем с помощью расчески распределите волосы по проборам и на пониженной температуре очень осторожно обработайте волосы утюжком. Иначе средство может начать гореть и волосы отвалятся», — предупредила собеседница издания.

Ранее парикмахер назвала россиянам портящие волосы ошибки в домашнем окрашивании. В первую очередь эксперт Анна Кашуцкая призвала читателей не использовать при данной процедуре хну или басму. Также она обратила внимание на то, что многие люди начинают процедуру окрашивания с теменной части головы. Эксперт предупредила, что это можно делать в случае, если на висках и в области лба много седины.