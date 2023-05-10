Парикмахер назвала россиянам портящие волосы ошибки в домашнем окрашивании

Российский парикмахер Анна Кашуцкая: хна портит волосы при домашнем окрашивании

Парикмахер, основатель школы парикмахеров Anna Kash Анна Кашуцкая портящие волосы ошибки в домашнем окрашивании. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

В первую очередь специалистка призвала читателей не использовать при данной процедуре хну или басму. По ее словам, через некоторое время упомянутые природные красители могут придать прядям нежелательный зеленый оттенок.

Кашуцкая также обратила внимание на то, что многие люди начинают процедуру окрашивания с теменной части головы. Эксперт предупредила, что это можно делать в случае, если на висках и в области лба много седины. «Но если у вас мало или совсем нет седых волос, лучше начинать красить волосы с затылка», — пояснила она и заявила, что краску нельзя передерживать.

Кроме того, собеседница издания предупредила, что не стоит закутывать окрашенные пряди в полотенце и прочесывать их. В первом случае некоторые средства нельзя подвергать тепловому воздействию, поскольку они могут растечься. В то же время при прочесывании волос можно получить неравномерный цвет, отметила эксперт.

В заключение Кашуцкая дала несколько рекомендаций по уходу за прядями после окрашивания в домашних условиях. Необходимо после процедуры промыть пряди два раза шампунем, нанести на всю длину бальзам и смыть. Затем она предложила просушить шевелюру полотенцем и распылить на нее термозащитное средство.

В апреле Евгений Трефилов раскрыл семь привычек, которые ухудшают состояние волос. Специалист рассказал, что многие люди выбирают шампунь наугад и пользуются кондиционером слишком часто. Во втором случае подобные средства не всегда полезны волосам. По словам эксперта, дополнительное увлажнение необходимо прядям длиной более пяти сантиметров.