Российского слесаря осудят за убийство отца-инвалида из чувства сострадания

В Нижнем Тагиле слесаря осудят за убийство 70-летнего отца-инвалида из чувства сострадания

В Нижнем Тагиле ранее судимого 34-летнего местного жителя осудят за убийство 70-летнего отца-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным ведомства, утром 19 октября нетрезвый россиянин у себя дома на улице Правды убил отца. Позже во время допроса он рассказал, что решился на этот шаг из чувства сострадания, так как не мог смотреть на то, как его родитель «переносит трудности, обусловленные его инвалидностью».

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурант работал слесарем и ранее был судим за причастность к мошенничеству и разбойному нападению, а также за незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством. После того как отец скончался, мужчина сам позвонил в дежурную часть и признался в содеянном.

«Гражданин пояснил сыщикам, что отец якобы сам просил его помочь уйти из жизни в связи с тяжелой болезнью. Насколько это информация правдива, установит в ближайшее время судебное разбирательство», — добавил полковник Горелых.