Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 11 мая 2023Россия

В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке в зону СВО 96-го полка Росгвардии

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) одного из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии — 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня они отправились на фронт, чтобы сменить своих однополчан на боевых позициях», — рассказал политик.

По его словам, под руководством Магомеда Тушаева полк «блестяще выполняет боевые задачи» и достигает больших успехов на ответственном участке фронта. Такую эффективность подразделения Кадыров связал с богатым боевым опытом военнослужащих. «Они неоднократно принимали участие в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках проводимой СВО, а также в борьбе с международным терроризмом на территории ЧР», — добавил глава Чечни.

В конце апреля Кадыров рассказал об отправке в зону СВО бойцов республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1». Ранее многие из них были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске
В московском лесопарке неизвестные развесили на деревьях черепа животных
В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии
Беспилотные автомобили собрали гигантское количество данных
Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег
Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт совершенно колхозным
В ЕС захотели установить первые в мире правила для искусственного интеллекта
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление в Москве роя насекомых
Карл III поругался с женой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.