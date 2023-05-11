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18:58, 11 мая 2023Культура

Режиссер Глеб Панфилов пришел в сознание после госпитализации с инсультом

Перенесший инсульт народный артист, режиссер и сценарист Глеб Панфилов пришел в сознание

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Перенесший инсульт народный артист, режиссер и сценарист Глеб Панфилов пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Глеб Анатольевич находится в институте Склифосовского. Разговаривает, слава Богу, значит, дело пойдет на поправку», — заявил руководитель учреждения культуры.

Варшавер отметил, что состояние Панфилова позволяет надеяться, что госпитализация закончится хорошо. В настоящий момент 88-летний кинематографист проходит лечение в Институте имени Склифосовского в Москве.

Ранее стало известно, что режиссера Глеба Панфилова доставили в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом. Позже врачи решили перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.

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Сергей Равин
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