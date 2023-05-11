Пассажирский самолет аварийно сел в российском городе из-за неисправности

СК России: пассажирский Boeing аварийно сел в Норильске из-за разрушения стойки шасси

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в российском городе из-за неисправности шасси. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Boeing 737-800 следовал из Уфы в Норильск и сел в городе прибытия с разрушенной правой стойкой шасси. На борту находились 73 пассажира, шесть из которых — члены экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

На место происшествия направились следователи. По факту случившегося будет проведена доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Ранее другой российский самолет совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации. Пассажирскому Boeing 737, следовавшему рейсом Москва — Волгоград, пришлось вернуться в аэропорт вылета.