Названа возможная причина избиения бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»

«Известия»: танцора Максима Кожевникова могли избить из-за двойного гражданства

Бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1» Максима Кожевникова могли избить из-за двойного гражданства. Такую возможную причину нападения на танцора назвал его адвокат в беседе с «Известиями».

По словам адвоката, инцидент произошел 4 мая в районе Москвы, где проживает Кожевников. Неизвестный мужчина вступил в словесную перепалку с танцором, раскритиковав его за двойное гражданство (у Кожевникова есть гражданство России и США — прим. «Ленты.ру»).

«После словесных оскорблений неадекватный гражданин принялся нападать на Максима и избил его до потери сознания с повреждениями средней тяжести», — сказал адвокат. При задержании нападавший попытался оправдать свои действия самообороной, но трое свидетелей конфликта дали показания против него.

Адвокат Кожевникова также сообщил, что у задержанного не было обнаружено никаких травм, но после суток ареста он принес в полицию справку об ушибах мягких тканей по рекомендации своей защиты. В настоящий момент проводится доследственная проверка по сбору материалов для возбуждения уголовного дела, добавил юрист.

Об избиении в Москве бывшего члена жюри «Танцев со звездами» стало известно ранее 11 мая. Утверждалось, что у Кожевникова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины.

Максим Кожевников — российский танцор, с 2002 года проживает в Соединенных Штатах. Является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Был членом жюри девятого сезона шоу «Танцы со звездами», в котором звезды телевидения и кино танцуют в паре с профессионалами.