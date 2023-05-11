Диетолог назвала способ сбросить набранный после майских праздников вес

Диетолог Давыдова: для похудения после майских праздников нужно есть на 300 ккал меньше

Чтобы сбросить набранный за майские праздники лишний вес, необходимо сократить количество потребляемой пищи. Такой способ назвала в разговоре с изданием «Клопс» диетолог, нутрициолог Александра Давыдова.

Она отметила, что за четыре дня невозможно набрать много жировой ткани. Врач пояснила, что в организме появилась отечность, лишняя вода и небольшое количество жира. В связи с этим Давыдова посоветовала снизить количество потребляемой пищи. «Если четыре дня человек переедал, на 4-7 дней следует ограничить калорийность примерно на 300 калорий, чтобы вернуться в свой привычный вес», — сказала эксперт.

Диетолог также рекомендовала облегчить сократить количество вредных продуктов и заменить их на белок и овощи. Кроме того, ускорить обмен веществ поможет питьевой режим. Давыдова обратила внимание, что норма употребления воды для человека составляет полтора литра воды в день.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что резкое похудение после майских праздников может ввести организм в состояние стресса. В результате сбросить набранный вес станет труднее.

