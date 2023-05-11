Украинский сапер получил 18 лет колонии за установку мины в жилом доме в ЛНР

В ЛНР суд дал 18 лет украинскому саперу за установку мины-растяжки в подъезде жилого дома

В Луганской народной республике (ЛНР) суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Гавришу, установившему мину-растяжку в подъезде жилого дома в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Разведчик-сапер из войсковой части А2076 (54-й отдельный разведывательный батальон) признан виновным в жестоком обращении с мирным населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в покушении на убийство. Ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Гавриш 17 июня 2022 года получил приказ от командира роты выдвинуться с группой саперов-разведчиков в Северодонецк для минирования объектов гражданской инфраструктуры с целью убийства мирных жителей. 18 июня 2022 года он изготовил мину-растяжку из наступательной гранаты РГД-5 и установил ее на первом этаже в дверном проеме единственного подъезда жилого дома на улице Молодежная. После этого жительница дома при выходе задела мину-растяжку и получила травмы от взрыва. Ей была оказана медицинская помощь.

Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело в отношении его командира за незаконный приказ о минировании жилого дома выделено в отдельное производство.