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06:26, 11 мая 2023Мир

В Турции заявили о нежелании Путина навязывать Эрдогану позицию по Украине

Представитель Эрдогана: Путин не навязывает Анкаре выбор стороны в конфликте на Украине
Реждеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реждеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Pool / Reuters

Российский президент Владимир Путин не пытается навязать главе Турции Реждепу Тайипу Эрдогану выбор стороны в конфликте на Украине. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Türk.

«Путин является прозорливым лидером, понимающим, что не получится навязать Эрдогану подобное», — отметил он. По словам Калына, отношения между главами государств доверительные и крепкие, благодаря чему им удается вести работу по критически важным вопросам, в частности, по зерновому коридору и Сирии.

При этом, добавил он, российские власти прекрасно знают позицию Анкары по украинскому конфликту, поскольку она неоднократно призывала Москву закончить его «на базе территориальной целостности Украины и при сохранении ее политической независимости».

Ранее Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом президенты поговорили в ходе телефонных переговоров.

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Марина Совина
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