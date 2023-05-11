В Турции заявили о нежелании Путина навязывать Эрдогану позицию по Украине

Представитель Эрдогана: Путин не навязывает Анкаре выбор стороны в конфликте на Украине

Российский президент Владимир Путин не пытается навязать главе Турции Реждепу Тайипу Эрдогану выбор стороны в конфликте на Украине. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Türk.

«Путин является прозорливым лидером, понимающим, что не получится навязать Эрдогану подобное», — отметил он. По словам Калына, отношения между главами государств доверительные и крепкие, благодаря чему им удается вести работу по критически важным вопросам, в частности, по зерновому коридору и Сирии.

При этом, добавил он, российские власти прекрасно знают позицию Анкары по украинскому конфликту, поскольку она неоднократно призывала Москву закончить его «на базе территориальной целостности Украины и при сохранении ее политической независимости».

Ранее Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом президенты поговорили в ходе телефонных переговоров.