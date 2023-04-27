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17:07, 27 апреля 2023Мир

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Президент Турции Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет TRT Haber.

В ходе разговора глав государств был затронут вопрос российской спецоперации, а также реализация соглашения по зерновой сделке. «Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили последние события в Сирии.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 27 апреля. Как сообщалось ранее, турецкий лидер был намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине.

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Варвара Кошечкина
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