Президент Турции Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет TRT Haber.

В ходе разговора глав государств был затронут вопрос российской спецоперации, а также реализация соглашения по зерновой сделке. «Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили последние события в Сирии.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 27 апреля. Как сообщалось ранее, турецкий лидер был намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине.