Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине
Президент Турции Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет TRT Haber.
В ходе разговора глав государств был затронут вопрос российской спецоперации, а также реализация соглашения по зерновой сделке. «Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — сказано в сообщении.
Также стороны обсудили последние события в Сирии.
Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 27 апреля. Как сообщалось ранее, турецкий лидер был намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине.