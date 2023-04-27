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16:10, 27 апреля 2023Мир

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

TRT: президент России Путин и его турецкий коллега Эрдоган провели телефонные переговоры

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Согласно последним новостям, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении СМИ. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и нынешнее состояние зерновой сделки. Эрдоган также предложил идею создания рабочей группы для мирного урегулирования ситуации с Киевом.

В свою очередь Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что президент Турции на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине. Отмечалось, что Эрдоган поддерживает контакты с президентами России и Украины, призывая стороны к переговорам и предлагая посредничество Анкары в данном вопросе.

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Виктория Кондратьева
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