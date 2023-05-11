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15:27, 11 мая 2023Мир

В США заявили о победе Путина над НАТО и призвали блок вывести оружие из Европы

Американский политик Джеффри Янг: Путин побеждает НАТО, им стоит вывести оружие из Европы

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин успешно побеждает НАТО, блок должен вывести все оружие и войска из Европы. Об этом заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг в Twitter.

«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую империю, называющую себя НАТО», — написал американский политик.

Он отметил, что российский лидер действует согласно международному праву, а США ежедневно его нарушают. Янг призвал НАТО «навсегда вывести все оружие и войска из Европы и Азии».

Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр предупредил страны блока о возможном конфликте с Россией. По его словам, в НАТО «должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в их двери в любой момент».

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Виктория Кондратьева
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