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21:28, 10 мая 2023Мир

В НАТО призвали подготовиться к возможному конфликту

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянсу нужно быть готовым к конфликту в любой момент
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Janis Laizans / Reuters

Странам НАТО необходимо быть готовыми к возможному конфликту, поскольку он может начаться в любой момент. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, пишет РИА Новости.

По его словам, военные службы альянса наблюдают за действиями России, которые становятся все более агрессивными. «Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент...» — подчеркнул Бауэр.

Он отметил, что совместными усилиями НАТО удалось добиться самого значительного усиления со времен холодной войны, однако работа еще не окончена. «Интеграция военного планирования на натовском и национальном уровнях позволит нам добиться того, что символизирует флаг НАТО, мы будем руководствоваться все вместе одним компасом», — добавил военачальник.

В январе Бауэр предупреждал, что угроза войны НАТО с Россией сохраняется. По его мнению, вооруженное противостояние возможно при любом исходе российской спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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