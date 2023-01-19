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19:03, 19 января 2023Мир

В НАТО заявили о сохранении угрозы войны с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о сохранении угрозы войны с Россией

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Угроза войны НАТО с Россией сохраняется, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр по итогам заседания профильного комитета. Его цитирует РИА Новости.

«Несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции», — сказал он, комментируя возможность прямого столкновения сил альянса с Россией. По словам Бауэра, вооруженное противостояние возможно независимо от исхода российской специальной военной операции на Украине.

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До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Германию и Францию в том, что их политика «поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта».

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Глеб Бажуткин
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