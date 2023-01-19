В НАТО заявили о сохранении угрозы войны с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о сохранении угрозы войны с Россией

Угроза войны НАТО с Россией сохраняется, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр по итогам заседания профильного комитета. Его цитирует РИА Новости.

«Несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции», — сказал он, комментируя возможность прямого столкновения сил альянса с Россией. По словам Бауэра, вооруженное противостояние возможно независимо от исхода российской специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не называть спецоперацию на Украине мировой войной.

До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Германию и Францию в том, что их политика «поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта».