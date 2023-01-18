ФРГ и Францию обвинили в использовании Минских соглашений для вооружения Киева

Дипломат Гаврилов: ФРГ и Франция применяли Минские соглашения для тайного вооружения Киева

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ФРГ и Франция использовали Минские соглашения в качестве инструмента тайной дипломатии. Его слова приводит ТАСС.

На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат заявил, что граждане европейских государств, США и Канады должны знать об использовании Германией и Францией Минских соглашений для тайного вооружения Украины. По его словам, две страны применяли «минский Комплекс мер и резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (от 12 февраля 2015 года) в качестве ширмы для тайной дипломатии, нацеленной на антироссийское военное усиление Киева при прямом содействии стран — членов НАТО».

Гаврилов также обвинил Германию и Францию в том, что их политика «поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта».

Ранее Гаврилов указал на возможность Киева прекратить боевые действия в любой момент. Он подчеркнул, что Москва готова к любому сценарию и намерена добиваться выполнения своих целей.