Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 18 января 2023Мир

ФРГ и Францию обвинили в использовании Минских соглашений для вооружения Киева

Дипломат Гаврилов: ФРГ и Франция применяли Минские соглашения для тайного вооружения Киева

Фото: Unsplash

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ФРГ и Франция использовали Минские соглашения в качестве инструмента тайной дипломатии. Его слова приводит ТАСС.

На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат заявил, что граждане европейских государств, США и Канады должны знать об использовании Германией и Францией Минских соглашений для тайного вооружения Украины. По его словам, две страны применяли «минский Комплекс мер и резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (от 12 февраля 2015 года) в качестве ширмы для тайной дипломатии, нацеленной на антироссийское военное усиление Киева при прямом содействии стран — членов НАТО».

Гаврилов также обвинил Германию и Францию в том, что их политика «поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта».

Ранее Гаврилов указал на возможность Киева прекратить боевые действия в любой момент. Он подчеркнул, что Москва готова к любому сценарию и намерена добиваться выполнения своих целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Захарова заявила о «врожденном уродстве» Шольца
Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о боях в Артемовске
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
США в ближайшие дни анонсируют один из крупнейших пакетов военной помощи Украине
ФРГ и Францию обвинили в использовании Минских соглашений для вооружения Киева
В Грузии позитивно оценили восстановление авиасообщения с Россией
Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства России
Волочкова рассказала о своих интимных потребностях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.