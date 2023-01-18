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18:19, 18 января 2023Мир

В России указали на возможность Киева прекратить боевые действия в любой момент

Дипломат Гаврилов заявил, что Киев и Запад могут в любой момент прекратить боевые действия

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что Киев и Запад могут в любой момент прекратить боевые действия. Его слова приводит РИА Новости.

«Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», — заявил дипломат во время выступления на пленарном заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он подчеркнул, что успех специальной военной операции (СВО) и реализация поставленных российским руководством целей неминуемы. «Мы будем достигать их любым возможным путем и готовы к любому развитию ситуации», — заключил Гаврилов.

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В среду, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не может отказаться от базовых целей спецоперации. Он подчеркнул, что данные цели определяются коренными законными интересами безопасности страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года.

В свою очередь, Лавров заявил, что «формула мира», предложенная украинским лидером, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу. Он подчеркнул, что Москва не намерена разговаривать на подобных условиях.

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Варвара Кошечкина
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