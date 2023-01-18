Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:49, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров заявил о невозможности отказаться от базовых целей СВО

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не может отказаться от базовых целей СВО

Фото: РИА Новости

Комментируя возможность проведения переговоров между западными странами и Россией по вопросу прекращения украинского конфликта, глава МИД России Сергей Лавров отметил: Москва не может отказаться от базовых целей специальной военной операции (СВО) и не будет этого делать. Заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

Дипломат настоял на том, что эти цели не выдуманы, а определяются коренными законными интересами безопасности России. Лавров перечислил эти интересы: по его мнению, на Украине не должно быть военной инфраструктуры, «которая представляет прямую угрозу нашей стране», равно как дискриминации или «гонений против наших соотечественников».

Он также убежден, что Россия не ведет себя схоже с другими империалистическими странами. По его мнению, она не пыталась порабощать другие народы в отличие от некоторых европейских стран или США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломанным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.