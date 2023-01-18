Лавров заявил о невозможности отказаться от базовых целей СВО

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не может отказаться от базовых целей СВО

Комментируя возможность проведения переговоров между западными странами и Россией по вопросу прекращения украинского конфликта, глава МИД России Сергей Лавров отметил: Москва не может отказаться от базовых целей специальной военной операции (СВО) и не будет этого делать. Заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

Дипломат настоял на том, что эти цели не выдуманы, а определяются коренными законными интересами безопасности России. Лавров перечислил эти интересы: по его мнению, на Украине не должно быть военной инфраструктуры, «которая представляет прямую угрозу нашей стране», равно как дискриминации или «гонений против наших соотечественников».

Он также убежден, что Россия не ведет себя схоже с другими империалистическими странами. По его мнению, она не пыталась порабощать другие народы в отличие от некоторых европейских стран или США.