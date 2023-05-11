Врач-дерматолог раскрыла опасность частых полетов на самолете

Newsweek: дерматологи рассказали о рисках рака кожи из-за полетов возле иллюминатора

Дерматологи предупредили путешественников о риске рака кожи из-за частых полетов на самолете. Слова врачей приводит Newsweek.

Эксперты рассказали, что на высоте полета самолета негативное воздействие солнечных лучей на кожу сильно возрастает. Из-за этого выбор места у иллюминатора может быть опасным для пассажиров. Сертифицированный врач-дерматолог Мерри Торнтон объяснила, что возможность возникновения рака кожи из-за перелетов сложно оценить, однако призвала соблюдать осторожность.

Кроме того, врачи уточняют, что низкая влажность воздуха в самолете приводит к обезвоживанию кожи, а в результате — к возникновению морщин и дряблости. В связи с этим пассажирам следует пользоваться в полете сыворотками с гиалуроновой кислотой, увлажняющими масками и солнцезащитными кремами, заключают эксперты.

Ранее бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. Он отметил, что не стоит забывать о важности употребления чистой воды. Стюард подчеркнул, что сухой воздух и большая высота могут приводить к обезвоживанию, что способно усугубить симптомы смены часовых поясов или привести к другим проблемам со здоровьем.